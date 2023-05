MN - Cirillo: "Quest'anno si è sentita la mancanza del carisma di Ibra. Futuro? Se il Milan aprisse ad un ruolo da dirigente..."

MilanNews.it

Contattata dalla nostra redazione (qui l'intervento integrale), la giornalista di DAZN Barbara Cirillo parla di Zlatan Ibrahimovic e di come quest'anno sia pesata la sua assenza:

Quale futuro dovrebbe avere Ibra? Ancora calciatore per un’altra stagione oppure dirigente del club rossonero?



“L’assenza di Ibra è uno dei temi di questa stagione del Milan. In campo si è sentita la mancanza del suo carisma. L’anno scorso è stato l’uomo che ha unito un’intera squadra. Credo che sia difficile lasciar andare maglia e scarpette, soprattutto per un campione come lui che continua ad allenarsi come se avesse 20 anni. Se il Milan aprisse le porte per un ruolo da dirigente, sarebbe una mossa giusta. Bisogna capire che ruolo, però. Perché uno come Ibra punta, come minimo, a essere Presidente del Milan”.