MN - Civitarese: "Cambiare allenatore? Non era quella la soluzione alle problematiche del Milan"

Roberto Civitarese, mental coach di giocatori professionisti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del Diavolo e del suo prosieguo della stagione: “Quando le cose funzionano bisogna implementarle, ossia fare le stesse cose, ma farle meglio. Quando non funzionano, bisogna cambiare. Quindi alla domanda, la mia risposta, nello specifico, è: se non avviene nessun tipo di cambiamento, le cose non possono cambiare ovviamente, perché se continuo a fare le stesse cose, ottengo gli stessi risultati. Il cambiamento deve essere efficace, come andare a prendere un giocatore come Ibrahimovic. Ma se io cambio l’allenatore, il colore della maglia o il numero dietro la schiena (perché adesso si parla anche di Piatek e del numero 9), io non ho cambiato niente di sostanziale. Non è il cambiamento fatto così a caso a risolvere qualcosa: va individuata la problematica e dare un segnale di cambiamento forte, che non è il cambio di allenatore. Quello è stato fatto, è un tentativo, ma io penso che non fosse quella la soluzione alle problematiche del Milan.”