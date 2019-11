MN - Civitarese: "Ibra aggiusterebbe la stagione. Vive per il risultato"

Roberto Civitarese, mental coach di giocatori professionisti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Ibrahimovic e se possa aggiustare la stagione del Milan: “Assolutamente sì. Ibrahimovic è uno che vive per il risultato. Tutto quello che è stato detto finora, Ibrahimovic lo vive in prima persona. Ed è in grado di trasmetterlo, perché è un giocatore esperto, che ha vinto e i giovani lo prenderebbero come riferimento. E anche tra i giocatori più esperti che sono al Milan, pochi possono dire di aver vinto quanto lui, anzi forse nessuno. È chiaro che così metterei nello spogliatoio un riferimento. Poi la società deve dire, deve dare questa impostazione.”