MN - Civitarese: "La gioventù un handicap per il Milan? No, il giovane ha il desiderio di emergere"

Roberto Civitarese, mental coach di giocatori professionisti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del fattore gioventù e se possa essere un handicap per la squadra: “La mia convinzione, quando si lavora coi giovani, è esattamente l’opposto. Cioè: il giovane ha l’handicap nella mancanza di esperienza. Ma c’è una serie di “plus” positivi, che ha anche l’Atalanta, per esempio: il giovane ha il desiderio di emergere, ha aspettative positive rispetto al futuro e l’inesperienza gli dà anche un po’ di incoscienza nelle situazioni che non ha ancora sperimentato.”