MN - Civitarese (mental coach): "Gabbia cresce con Romagnoli, il capitano rossonero ha grande personalità"

Roberto Civitarese, mental coach di diversi calciatori professionisti, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) di Matteo Gabbia e Alessio Romagnoli: Di seguito le sue dichiarazioni:

Su Gabbia: “Gabbia era nella lista dei partenti a gennaio. Dove è stata la capacità di Matteo nel guadagnarsi una conferma? Aveva due possibilità: o guardo il problema ovvero non ho trovato spazio e cerco una squadra oppure guardo alla soluzione ovvero resto al fianco di grandi campioni e imparo da loro. L’occasione non dipende da me ma da fattori esterni. Come mi alleno nell’arco della settimana, quanto posso migliorare, questo dipende da me, da come e quanto lavoro. Quando un calciatore entra in campo e leggo “grande personalità da veterano” non è un fatto casuale ma un qualcosa di costruito con un lavoro personale su sé stesso che ha contribuito a creare una grande personalità. Lui gioca vicino ad un calciatore come Romagnoli che è stato anche compagno di De Silvestri alla Sampdoria a 20 anni. Il capitano del Milan è un giocatore dalla grandissima personalità che mi aveva colpito sin dall’under 15 in nazionale. Ricordo una sua partita a Genova contro l’inter in cui la Samp non perdeva in casa da tantissimo. Al 91’ fece un fallo da rigore su un attaccante dell’Inter che costò la sconfitta alla sua squadra. La reazione del giocatore il giorno dopo è stata quella di allenarsi a mille senza subire la pressione di una responsabilità, che pur aveva, di aver determinato una situazione negativa. Il modello mentale di quel calciatore è quello di eliminare la situazione negativa e di amplificare la situazione positiva. Se io giovane calciatore, quindi, mi affianco di un calciatore con quella personalità è chiaro che cresco con un modello forte di personalità".