MN - Clemente su Thiago Silva: "Ritorno al Milan? Chissà. Vuole restare in Europa"

Contattata dalla redazione di MilanNews.it, la giornalista di Radio France Internationale Valentine Clemente (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) ha palato così delle possibilità di rivedere Thiago Silva in rossonero: "Tra il brasiliano e il Milan c'è un grande legame sentimentale e chissà che questo non possa portarlo a tornare in rossonero. Lui vuole restare in Europa, vuole giocare ad alti livelli, però quanto squadre potranno puntare davvero su Thiago Silva? Sinceramente non vedo club di primo livello che possano puntare su di lui. Se tornasse al Milan e dovesse restare anche Ibrahimovic, i due potrebbero dare una grande mano ai giovani rossoneri".