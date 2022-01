MN - Collovati sul mercato: "Mi sembra chiaro che ora si debba prendere un difensore"

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan ed attuale opinionista, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it: "Non è un Milan fortunato, avendo perso i due difensori centrali migliori e titolari e alcuni giocatori per Covid. In una stagione contano anche queste cose. Il Milan non ha la Champions League e, probabilmente, può in qualche modo sopperire a più assenze, ma mi sembra chiaro che ora si debba assolutamente andare sul mercato. L'obiettivo del Milan è il campionato e anche la Coppa Italia. Non credo che si possa pensare di affrontare queste due competizioni con quattro centrali, tra Covid, infortuni e squalifiche...".