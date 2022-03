MN - Colomba: "A livello mentale il Milan si può considerare favorito"

MilanNews.it

Il mister Franco Colomba è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Si è espresso così sulla possibilità che il Milan sia considerato favorito per la vittoria dello Scudetto (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Il calendario, adesso come adesso, può sorridergli rispetto a Napoli e Inter. Perlomeno in questa settimana. Considerando gli impegni, anche se con il Bologna non bisogna dare nulla per scontato, e il momento che i rossoneri stanno vivendo forse a livello mentale si fa bene a considerarli i favoriti".