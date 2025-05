MN - Colombo: "Dopo Tare occorre vedere quello che sarà il prossimo allenatore"

vedi letture

Settimana intensa per il Milan, che si accinge a chiudere una stagione fallimentare fuori dalle coppe europee. E che ripartirà nominando il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Ne abbiamo parlato con la collega Monica Colombo del Corriere della Sera. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Direttore sportivo che finalmente arriverà e ha un nome e cognome: Igli Tare

"Penso che Tare sia un'ottima soluzione. Magari si poteva evitare di perdere tre mesi di tempo, dato che era già stato scelto da Ibrahimovic e Cardinale. E invece siamo tornati alla casella di partenza del Monopoly. Detto questo il curriculum parla per lui, ha lavorato per 15 anni in una società di livello come la Lazio creando anche valore. Ha anche quelle doti di gestione del gruppo che sono mancate in questa stagione. Adesso occorre vedere quello che sarà il prossimo allenatore".

Senza le coppe credi che ci sarà una cessione eccellente?

"A mio avviso un sacrificio sarà inevitabile. Anche perché c'è una tale attesa su questa proposta che deve arrivare dal Manchester City per Reijnders, al punto che il tam tam arriva anche dall'Inghilterra, che penso che l'offerta alla fine arriverà. Ovvio che il Milan cercherà di fare plusvalenza e incassare il più possibile".