MN - Colombo: "Mercato? Per il Milan mi sembrano discorsi prematuri"

Intervenuta ai microfoni di MilanNews.it (Qui l'intervista completa), la giornalista Monica Colombo ha parlato del mercato rossonero: "Il mercato dovrebbe cominciare al 1 di settembre, quindi mi sembrano discorsi prematuri. Soprattutto alla luce di un'altra questione, ovvero chi del club si sta muovendo sul mercato: Maldini, che è sotto contratto, Moncada e Almstaadt o Rangnick a fari spenti? In più secondo me molte delle mosse del Milan dipenderanno anche da come terminerà questa stagione: se si tornerà a giocare e se il Milan andrà in Europa League o meno".