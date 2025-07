MN - Colombo: "Tare e Allegri hanno portato quella competenza calcistica di campo che a mio avviso nell’ultimo anno era mancata"

È cominciata ufficialmente la stagione 2025/26 del Milan. Mentre Max Allegri è a lavorare a Milanello per ridare alla squadra un senso logico sia sul campo che fuori, Igli Tare si muove su vari profili sul mercato, centrocampista, terzini, attaccante, per completare la rosa da mettere a disposizione del tecnico livornese. Ne abbiamo parlato in esclusiva con Monica Colombo, importante firma de Il Corriere della Sera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue di dichiarazioni.

Che sensazioni hai su questo nuovo Milan di Allegri e Tare?

“Nonostante in questo primo mese il Milan si sia privato di due giocatori cardine come Reijnders, che era il centrocampista più efficace della mediana del Milan, e di Theo, che è vero che ha avuto un’annata disastrosa ma era comunque il terzino dello scudetto. Le mie sensazioni restano comunque positive, non solo perché è arrivato Ricci ed è stato prenotato Modric, ma proprio per gli innesti contemporanei di Tare ed Allegri: entrambi hanno portato quella competenza calcistica di campo che a mio avviso nell’ultimo anno era mancata. Tare è quella figura di raccordo tra società e campo che l’anno scorso in organico mancava. E mi sembra che con Allegri si sia instaurato un ottimo feeling: le loro idee combaciano e per ora vanno di pari passo. Mi sembra questo il lato più positivo di questo primo mese di lavoro”.