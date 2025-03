MN - Conceiçao inizia le prove di formazione verso il Lecce: da Bondo a Bartesaghi, quanti cambi

Sergio Conceiçao ha approfittato della prima settimana "lunga" da quando allena il Milan per lavorare sul campo su diversi aspetti. Apprende la redazione di MilanNews.it che il tecnico portoghese oggi ha effettuato delle prove di formazione per la trasferta di Lecce con tanti cambi rispetto alle ultime uscite della squadra.

Sono stati provati Bartesaghi per Theo Hernandez e a centrocampo Bondo insieme a Reijnders. Anche in attacco diverse novità: provati, nel 4-2-3-1, Abraham come prima punta e Sottil, Pulisic ed Alex Jimenez alle sue spalle. Domani sarà un'altra giornata importante di allenamento, dove potrebbero esserci conferme su quanto provato oggi o ulteriori modifiche.

di Antonio Vitiello.