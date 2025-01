MN - Conceiçao non interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Parma

Archiviata la vittoria di mercoledì contro il Girona, il Milan è tornato subito a lavoro a Milanello per preparare la delicata sfida di campionato contro il Parma. All'andata la formazione di Fabio Pecchia vinse e convinse contro quella di Paulo Fonseca, mandandola difatti già in crisi alla seconda giornata di campionato.

Con Sergio Conceiçao le cose sembrerebbero essere leggermente cambiate, anche perché in queste prime sei partite alla guida del Milan, il portoghese ha ottenuto 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, numeri migliori rispetto al connazionale che invece collezionò due pareggi, due vittorie ed altrettante sconfitte.

La partita di domenica contro il Parma si avvicina, con Conceiçao che non concederà altri passi falsi ai propri giocatori. Nel frattempo, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il portoghese non interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i ducali.