MN - Conceiçao non parlerà in conferenza prima di Venezia-Milan

Dopo la bella vittoria contro l'Inter, il Milan si prepar di nuovo al proprio percorso in campionato. Infatti, domenica ci sarà la delicata trasferta sul campo del Venezia. Come appreso dalla nostra redazione, alla vigilia di Venezia-Milan (in programma domenica alle 12.30) mister Sergio Conceiçao non parlerà in conferenza stampa a Milanello.

Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 34ª giornata del Campionato Serie A ENILIVE sono riprogrammate come segue:

COMO-GENOA domenica 27 aprile 2025 ore 12.30 (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.00) DAZN

INTER-ROMA domenica 27 aprile 2025 ore 15.00 (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 18.00) DAZN

LAZIO-PARMA lunedì 28 aprile 2025 ore 20.45 (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 20.45) DAZN/SKY

La programmazione delle altre gare della 34ª giornata rimane invariata, come da Comunicato Ufficiale n. 207 del 18 aprile 2025.