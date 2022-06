MN - Condò: "Mi ero sbagliato su Maignan-Donnarumma, ci ho preso su Leao: è un fuoriclasse"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) su Leao: "Alcune cambiali del Milan sono andate a scadenza... Mentre non avevo pronosticato la grandezza di Maignan, dicendo che il Milan avrebbe perso perdendo Donnarumma e ho detto una fesseria, su Leao avevo detto al suo arrivo che se il portoghese fosse riuscito a diventare ciò che prometteva il Milan sarebbe tornato a vincere; è un fuoriclasse: lo era in potenziale, è ancora lontano dalla sua realizzazione completa, ma in questa stagione lui, Tonali, Maignan e Theo sono stati imprescindibili. Leao è quello che ha preso per mano la squadra e l'ha portata oltre le ultime paure".