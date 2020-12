MN - Condò: “Pioli è la sorpresa più bella di questo 2020 del Milan”

Paolo Condò, noto giornalista sportivo, è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione. Ecco le sue parole su Pioli: "Probabilmente è la sorpresa più bella di questo 2020 del Milan. Gazidis contatta Rangnick un anno fa dopo il 5-0 di Bergamo, quel risultato sembra la fine dell’avventura di Pioli. Il pensiero di tutti è che dopo Giampaolo sia andata male anche con lui. Invece da lì in poi Pioli ha ricostruito l’ambiente. Ha sicuramente avuto l’aiuto di Ibrahimovic, l’aiuto, che lui intelligentemente riconosce, di San Siro vuoto, che può essere uno stadio impaziente e molto pesante per i giovani, e li ha sfruttati alla grande, impiantando al Milan un sistema di gioco molto piacevole e divertente. È una squadra che fa molte partite in una, perché per esempio a Sassuolo ha giocato un primo tempo molto aggressivo con delle bellissime ripartenze in cui andava a prendere gli avversari alti, il secondo tempo invece ha giocato molto di più per gestire il vantaggio di due gol”.