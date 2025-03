MN - Contestazione e pressioni, Chamot: "Se vai al Milan devi sapere che le aspettative sono sempre alte.."

Entriamo nella pausa delle nazionali col Milan che si ritrova a sei punti dal quarto posto. Una rimonta complicata, ma che ha un precedente nella stagione 2001/02. Uno dei giocatori di quella squadra era José Antonio Chamot: l'argentino, tre anni in rossonero, vincerà anche la Champions League la stagione seguente. Abbiamo colto l'occasione per fare una chiacchierata con lui, parlando della sua esperienza e del suo presente. In esclusiva per MilanNews.it.

Anche ai vostri tempi ci fu una contestazione alla squadra

"Se fai il calciatore a certi livelli devi sapere che quei momenti possono arrivare. Devi mantenere la testa a posto, sapere che prima o poi riesci a uscirne fuori. Chiaro che devi avere una certa mentalità, se vai al Milan devi sapere che le aspettative sono sempre alte. Poi sento sempre la storia di San Siro, del reggere la pressione di San Siro. Le pressioni io le avevo anche al Pisa, ci sono ovunque alla fine. Ma è una cosa a cui il calciatore deve essere abituato e personalmente preferivo vivere la pressione al Milan, dove dovevi lottare per vincere, che al Pisa dove dovevi lottare per non retrocedere".

Consigli per gli acquisti dall'Argentina?

"Faccio due nomi del Rosario Central che mi piacciono molto. Il primo è Gaspar Duarte, ala destra di 22 anni. È un giocatore che ha un gran cuore e bei numeri. Non è molto alto ma compensa con altre qualità. E dico anche Franco Ibarra, mediano di 23 anni".