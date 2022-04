MN - Cornacchini su Pioli: "Ha fatto lavoro enorme. Gli infortuni sono stati troppi"

MilanNews.it

L’ex rossonero Giovanni Cornacchini si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Pioli: “A me piace Stefano Pioli, ha fatto un lavoro enorme. Gli infortuni sono effettivamente tanti, troppi. Se ti mancano dei giocatori chiave poi si sente. Ogni squadra, anche in questo caso, sta attraversando problemi di questo tipo nell’attuale stagione”.