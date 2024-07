MN - Costacurta ha paragonato Liberali a Foden. L'agente: "Non è un'esagerazione"

Nel Milan dei giovani talenti è emerso a Vienna quello di Mattia Liberali. Tra i protagonisti della vittoria dell'Europeo Under 17, il trequartista è stato già provato da Paulo Fonseca nel primo test della stagione. In molti scommettono sulla sua esplosione, per conoscerlo meglio ne abbiamo parlato con Stefano Antonelli che insieme a Ferdinando Guarino ne cura gli interessi.

In esclusiva per MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA COMPLETA)

Billy Costacurta l'ha paragonato addirittura a Phil Foden

"Non è un'esagerazione, proprio per il modo in cui gioca. Foden è un giocatore dalla qualità incredibile al quale non gli puoi dare una precisa collocazione. È lui stesso, con la sua qualità, che nel corso della partita cerca una zona più idonea per determinare. Che il paragone l'abbia fatto un'icona del Milan come Costacurta è un’ulteriore stimolo".

Per un giovane di talento ci sono sempre tantissime pressioni da gestire e non tutti sono in grado di reggerle. Quanto sono larghe le spalle di Mattia?

"Come dicevo prima, facendo il paragone con Udogie: non gli è cambiato nulla, è assolutamente sereno così come lo era quando giocava tra pochi intimi".

In che squadra lo vedremo?

"La sua categoria di competenza è la Primavera ma Mattia già sogna l’esordio in serie A con il Milan. E poi c’è Fonseca che per un giovane in rampa di lancio è l'ideale. Basti vedere la recente esplosione di Leny Yoro. Oltretutto questa stagione il Milan si fregia di avere l’Under 23 e potrebbe essere anche questo uno scenario plausibile durante la stagione".