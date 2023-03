MN - Crollo del Milan ad inizio 2023? La spiegazione del mental coach Civitarese

Roberto Civitarese , mental coach, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it rispondendo anche ad una domanda relativa al crollo dei rossoneri nel 2023: “Il punto è semplice. Quando uno fissa un obiettivo, come può essere quello di vincere lo Scudetto, il mio cervello mi porta a mettere in atto dei comportamenti che vanno nella direzione dell’obiettivo prefissato. Ovviamente questo percorso deve essere supportato da risorse adeguate e soprattutto dalle motivazioni. Sacchi disse che la motivazione è come la benzina: una panda col pieno fa più strada di una Ferrari senza. Quando si raggiunge l’obiettivo, anche qua c’è un altro processo mentale da fare.

Succede che per prima cosa si deve celebrare il risultato: il cervello deve capire che lo sforzo ha avuto un suo appagamento. Poi dev’esserci un momento in cui io tiro una riga e ricomincio lo stesso processo: fisso un nuovo obiettivo, ri-analizzo le risorse che ho a disposizione che nel caso specifico della squadra di calcio implica il cambio dei giocatori da una stagione con l’altra. Io credo che quest’ultima cosa, parlando del Milan, non sia avvenuta. Per fare un paragone, è la stessa cosa capitata alla Nazionale: sono andati a giocarsi la qualificazione Mondiale pensando ancora alla vittoria all’Europeo. Questo credo sia capitato anche al Milan e viene tradotto, in maniera molto semplice, come appagamento che è un processo che parte dall’aspetto mentale”.