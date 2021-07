MN - Cucchi: "I dirigenti del Milan corretti e saggi nei loro comportamenti"

Riccardo Cucchi, ex radiocronista di Radio1, ha rilasciato un'intervista a MilanNews, giudicando il lavoro svolto dalla dirigenza del Milan negli ultimi mesi: "Sono convinto che i dirigenti del Milan si stiano comportando nel modo corretto. Siamo tutti consapevoli di essere in un momento difficile dal punto di vista economico e il Milan sta dimostrando di aver compreso prima di altri che servono fare dei sacrifici. E' importante avere una squadra competitiva, ma allo stesso tempo è altrettanto importante tenere d'occhio i bilanci. Purtroppo il calcio non è più quello di qualche anno fa, oggi non è più tempo di spendere troppo, quindi trovo saggi i comportamenti della dirigenza milanista".