MN - Cucchi: "Manca pazienza, legata all'ambizione. Il problema del Milan è trovare equilibrio societario"

Riccardo Cucchi, storico giornalista sportivo italiano, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di uno dei problemi che ha ravvisato nel Milan: "Credo che manchi la pazienza in Italia in generale, ma al Milan in particolare. Credo che questo sia legato all’ambizione, legittima, sia chiaro, dei tifosi e dei dirigenti di riportare in fretta il Milan nei posti che gli competono. È una squadra che ha regalato tante soddisfazioni ai propri tifosi e al calcio italiano. Erano altri tempi, un’altra società. Io credo che il problema del Milan sia quello di trovare un equilibrio societario, un equilibrio proprietario, che in questo momento per me manca e da lì discende un po’ tutto, questa insicurezza. Questa insicurezza che si vede in campo si ricollega secondo me ad una situazione societaria e finanziaria del club. Credo che il Milan debba uscire al più presto da questa incertezza. Non sarà facile e ci riuscirà senz’altro, ma prima che torni ad essere grande ci vorrà ancora del tempo.”