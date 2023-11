MN - Cuoghi: "A gennaio bisogna "coprire" gli infortunati. Se tutti fossero a disposizione, l'organico del Milan sarebbe in grado di vincere"

vedi letture

Momento complicato per il Milan. La squadra di Stefano Pioli sta attraversando un periodo travagliato, avaro di risultati e costellato da continui infortuni che stanno falcidiando la rosa. Nonostante le mille difficoltà occorre adesso rialzare la testa. Per analizzare il rendimento attuale del Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Stefano Cuoghi, calciatore rossonero tra il 1980 e il 1983. Ecco le sue parole:

Occorre intervenire nel mercato di gennaio?

“Secondo me sì, ma solo per “coprire” gli infortunati. Di per sè, con tutto l’organico e i migliori a disposizione, il Milan ha una squadra competitiva e attrezzata per vincere”.