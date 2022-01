MN - Curva Sud Milano, domenica ritrovo a San Siro per caricare la squadra prima di Milan-Juve

Come già stabilito nei primi giorni di gennaio, anche per Milan-Juventus, così come per Milan-Spezia, a San Srio la capienza massima consentita sarà di 5000 spettatori: alla luce di questi provvedimenti la Curva Sud Milano aveva già avvisato, nei giorni scorsi, che non sarebbe entrata allo stadio.

I ragazzi della Curva però non lasceranno sola la squadra, anzi. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, gli ultras rossoneri stanno organizzando, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie, un'accoglienza calorosa per la squadra di Pioli.

L'appuntamento è alle 18.30 di domenica, appena fuori il tunnel d'ingresso del pullman: ci saranno cori, striscioni, fumogeni e la solita immensa passione per i colori rossoneri. Vista la capienza ridotta negli stadi questo è il modo migliore per il tifo organizzato per far sentire il loro supporto.

di Pietro Mazzara.