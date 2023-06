MN - D. Mandelli: "Chi mi ha dato più fastidio? Per ruolo Ibra, Kakà..."

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Davide Mandelli, ex difensore di Torino e Chievo che in carriera ha affrontato ben 12 volte il Milan da avversario. Oggi vice del ct Michele Marcolini nello staff della nazionale del Malta, Mandelli è anche tifoso e abbonato rossonero.

Il Kakà dei tempi d'oro o l'Ibra degli anni migliori: chi ti ha dato più fastidio?

"Per il discorso del ruolo sicuramente Ibra, lo avevo più a stretto contatto. Per me era un orgoglio poter giocare contro di lui però mi ha creato tante problematiche. Per quel che riguarda Kakà parliamo di un giocatore che a livello mondiale, in Italia, col Real Madrid e con la nazionale brasiliana ha dimostrato di essere uno dei top. Non per niente Ricky ha vinto il Pallone d'oro, la Champions League col Milan da assoluto protagonista... stiamo parlando di giocatori di un livello altissimo. Fare un paragone è difficile."