MN - D. Ricci: "Kamada buonissimo giocatore, ma è l’ennesima scommessa"

Dario Ricci, inviato e speaker di Radio 24, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

Il tuo giudizio su Kamada?

“Kamada è un buonissimo giocatore, ma è l’ennesima scommessa. Il Milan deve cominciare a vincerle. Non deve essere l’ennesimo De Ketelaere, tanto per intenderci. Non a tutti, in un grande club come il Milan, vengono concesse chissà quante possibilità”.