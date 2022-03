MN - Da Cagliari, Zanda: "Milan? Partita fondamentale per entrambe le squadre. Rossoneri avvantaggiati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La nostra redazione ha parlato di Cagliari-Milan, match che i rossoneri giocheranno sabato sera, con Luca Zanda, giornalista a seguito degli isolani per il sito calciocasteddu.it. Zanda ha commentato quello che potrà essere il match dicendo: “Il Milan sarà chiamato a fare la partita ma non penso ad un Cagliari rinunciatario. I rossoblù da un lato devono reagire dopo il ko di La Spezia, dall'altro hanno l'obbligo di giocare a viso aperto in quanto occorre muovere la classifica in chiave salvezza. Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella disputata lo scorso agosto. Le due squadre si giocano tanto, è un match che rappresenta un passaggio fondamentale per entrambe. Milan favorito ma mi aspetto equilibrio”.