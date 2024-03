MN - Da Gabbia-Kjaer ad Adli, le possibili scelte verso Praga

Liquidato l'Empoli con un 1-0 "stretto" ma comunque sereno, il Milan è già al lavoro per preparare al meglio il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Si va in Repubblica Ceca forti del 4-2 dell'andata, ben consci che davanti al proprio pubblico lo Slavia venderà cara la pelle.

A centrocampo potrebbe esserci una possibile staffetta tra Adli e Bennacer, con il francese che contro l'Empoli ha rifiatato per una grandissima parte del match. Potrebbe toccare a lui dall'inizio al fianco di Reijnders. In attacco c'è il ritorno di Rafa Leao, che ha saltato l'ultima giornata di Serie A per squalifica, quando è stato sostituito ottimamente da Okafor. Pulisic le sta giocando tutte, ma non è detto che riposi per far giocare Chukwueze.

In difesa ci saranno alcuni cambiamenti. A destra ci sarà ancora Calabria visto che Florenzi è squalificato, mentre al centro della difesa il discorso è ancora da definire. Ad oggi c'è la possibilità che possa tornare nuovamente la coppia Kjaer-Gabbia, così come che venga concesso ulteriore minutaggio a Fik Tomori, unico vero e proprio titolare fisso in questo ruolo: dopo l'infortunio ha bisogno di tornare in forma il prima possibile per ricominciare a perfomare in un certo modo.

di Pietro Mazzara.