MN - Da Milanello, Bakayoko torna ad allenarsi in gruppo

Dopo la vittoria di ieri in rimonta per 3-2 contro l'Hellas Verona arrivano altre buone notizie per Mister Pioli: stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nella mattinata odierna Tiemoue Bakayoko è tornato ad allenarsi in gruppo e prosegue quindi il suo percorso verso il recupero. Il francese si era infortunato a settembre durante il match casalingo contro la Lazio, uscendo anzitempo per un problema al polpaccio.

di Antonio Vitiello