MN - Da Milanello: Kjaer sta meglio. Domani la valutazione definitiva per il Rennes

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Simon Kjaer sta meglio. Il fastidio che ha subito contro il Napoli è in fase di monitoraggio e domani si valuterà se sarà passato del tutto o meno. Se si allenerà in gruppo, sarà convocato, ma non verranno corsi rischi