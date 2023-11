MN - Da Milanello: Pulisic, Theo e Chukwueze si sono allenati sul campo

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez si sono allenati sul campo assieme al gruppo di calciatori che non ha giocato ieri in Milan-Udinese; il resto della rosa ha svolto il consueto lavoro di scarico.