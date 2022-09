MN - Dalot: "Felicissimo che il Milan abbia vinto il campionato, sono una squadra fantastica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Diogo Dalot, ex calciatore del Milan oggi al Manchester United, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sul rapporto con Calabria e sullo Scudetto vinto dai rossoneri: "In un club come il Milan la concorrenza deve esserci perché le più grandi squadre hanno sempre due giocatori per ogni posizione. Io ho imparato molto da Davide e questo fu la prova della qualità della rosa del Milan. Ero felicissimo che abbiano vinto il campionato l’anno scorso perché i rossoneri sono una squadra fantastica".