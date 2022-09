MN - Dalot: "Ho amato il Milan. Restarci? Non dipendeva solo da me"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diogo Dalot, ex terzino del Milan ora in forza al Manchester Utd, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla sua mancata conferma in rossonero: "Il Milan è un grandissimo club e ho amato la stagione in rossonero. Però non dipendeva solo da me…alla fine ho deciso di rimanere allo United ed è stata la decisione giusta".