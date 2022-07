MN - Damiani: "De Ketelaere è molto interessante, bisogna fidarsi di Maldini e Massara"

MilanNews.it

Oscar Damiani, agente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it parlando anche di Charles De Ketelaere: "Io sono dell’idea che è sempre meglio prenderne uno forte che tre intermedi. Se Maldini e Massara hanno fatto le loro valutazioni bisogna fidarsi. La scuola belga è in ascesa, il profilo è già di per sé molto interessante”.