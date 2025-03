MN - De Anda: "Conceiçao? Buon allenatore, ma per ora i risultati non stanno arrivando"

3 gol gol e 2 assist nelle prime 9 presenze con la maglia del Milan. Uno score niente male per il Bebote Santiago Gimenez, che come tutta la formazione rossonera starebbe però attraversando un periodo di difficoltà. Di questo e di tanto altro inerente all'attaccante messicano ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Paco Gabriel de Anda, ex giocatore messicano ed oggi opinionista sportivo. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Pensi che Conceiçao sia l'allenatore giusto per Giménez? Oppure hai bisogno di un altro tipo di coach per crescere?

"Santi deve adattarsi all'allenatore del Milan, qualunque sia il suo nome: Conceicao è un buon allenatore anche i risultati non stanno arrivando".