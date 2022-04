MN - De Canio su Milan-Bologna: "I rossoneri hanno un po' sofferto la pressione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mister Gigi De Canio si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) ai microfoni di MilanNews.it sull'occasione persa dal Milan contro il Bologna: “Non un match ball, come ho sentito in questi giorni. Certo, due punti in più in una situazione di questo tipo sarebbero valsi un vantaggio importante con poche giornate da disputare”.

A cosa è dovuto questo mezzo passo falso?

“Principalmente il Bologna ha giocato una gran bella partita. I giocatori rossoblù hanno trovato, a mio parere, energie maggiori per quello che è accaduto al loro allenatore che li ha motivati tantissimo. Ho visto una grinta incredibile. A questo vanno aggiunte le parate di Skorupski al momento giusto della partita e il fatto che, essendo comunque una squadra di medio livello, non si è mai scomposta in un teatro difficile come San Siro”.

Esclude che il Milan abbia sofferto la pressione di San Siro?

“Sì, anche perché le occasioni ci sono state. Il Milan ha tirato anche in porta trovando, come dicevo prima, uno Skorupski molto ispirato”.