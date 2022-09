MN - De Canio su Pobega: "Ai tempi della Ternana avevamo visto le sue qualità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mister Luigi De Canio è stato allenatore di Tommaso Pobega durante il suo anno di prestito alla Ternana. L'allenatore è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato del suo ex centrocampista: “Le sue qualità? Le avevamo tutti già intraviste. Io ho sempre guardato il calcio a trecentosessanta gradi, già dai tempi della Primavera sapevo che era in possesso di determinate qualità. L’ho voluto fortemente con me, ho fatto fuoco e fiamme per averlo e ringrazio il suo procuratore. Con noi ha vissuto un momento di crescita importante”.