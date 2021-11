MN - De Grandis: "Con Maignan e Tomori in campo il Milan non avrebbe preso il primo gol che ha subito a Firenze"

La nostra redazione ha realizzato un’intervista esclusiva con Stefano Grandis, giornalista di Sky. Alla domanda se il Milan avrebbe subito lo stesso il primo gol che ha presto contro la Fiorentina con Mike Maignan e Fikayo Tomori in campo, De Grandis ha risposto così: “Direi di no, nel senso che Maignan è stato molto bravo a inizio stagione e ha confermato di essere un buon portiere. Quello di Tatarusanu è stato un infortunio e non posso pensare che lo stesso infortunio lo abbiano due portieri diversi. Tatarusanu contro Roma e Inter è stato molto bravo, ma in questo caso ha sbagliato. Sia Maignan che Tomori sono due titolari a cui il Milan difficilmente può rinunciare insieme, perché fanno la differenza”.