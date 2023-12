MN - De Vecchi: "Jovic ha bisogno di crescere, ha fatto bene contro il Frosinone e potrebbe continuare così"

vedi letture

Il Milan si prepara per l'importante sfida contro la dea di Gasperini, in programma domani pomeriggio in trasferta a Bergamo, con i rossoneri reduci da due vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina e Frosinone. Per il Milan, in Serie A, è sicuramente un periodo positivo, dopo la trasferta di Cagliari infatti, i ragazzi di Stefano Pioli hanno riassaporato il gusto di segnare 3 reti e infatti il focus principale del match contro l'Atalanta sarà incentrato proprio sul fronte offensivo. Torna dal primo minuto Olivier Giroud, che aveva saltato le gare contro Fiorentina e Frosinone, dopo la squalifica rimediata a Lecce(ultima partita con gol). Buone notizie anche per il numero dieci portoghese: aumentano infatti le speranze di ritrovare anche Rafa Leao, che con ogni probabilità partirà, in caso di convocazione, dalla panchina per dare un aiuto, magari, nel secondo tempo. Un altro importante tema riguarda Luka Jovic, in spolvero nelle ultime uscite tra campionato e Coppa, e quindi adesso valida alternativa a Giroud.

Queste le dichiarazioni sull'attaccante serbo, strapolate dall'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte di Walter De Vecchi, ex calciatore e allenatore del Settore Giovanile del Milan: "Jovic? Faccio mie le parole di Pioli. È un ragazzo che ha bisogno di crescere, dei suoi tempi e anche di una condizione che piano piano sta migliorando. Con il Frosinone ha segnato e fatto assist. Potrebbe essere la prima di tante buone prestazioni future. Si sa che, con gli attaccanti, spesso funziona così”.