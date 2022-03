MN - "Deloitte Football Money League 2022", errore di valutazione sui ricavi del Milan. Ci sarà una rettifica

Fonte: Vitiello

Nella giornata odierna è stato pubblicato la "Deloitte Football Money League 2022" lo studio annuale sui bilanci delle società di calcio varato ogni anno da Deloitte, una delle più importanti società di revisione al mondo.

L'essere riconosciuta tra le "Big Four" delle aziende che si occupano di consulenze e revisioni, insieme a PricewaterhouseCoopers, EY e KPMG, non li ha salvati però da un errore abbastanza marchiano: nella classifica dei ricavi delle società di calcio il Milan è stato inserito solo al trentesimo posto, dietro ad altre società italiane come Atalanta, Roma, Lazio e Napoli. E infatti nel pomeriggio è stato reso noto che in merito alla posizione del club rossonero all'interno della "Deloitte Football Money League 2022" c'è stato un errore di valutazione e nelle prossime ore è attesa una rettifica da parte di Deloitte, che si è accorta dell'errore.

di Antonio Vitiello