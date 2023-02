Fonte: Antonello Gioia

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la non convocazione di Sergino Dest per la partita di stasera contro il Torino non si tratta di una scelta tecnica ma di una necessità di far ritrovare al giocatore la miglior condizione fisica dopo una serie di fastidi accusati dal terzino americano.

