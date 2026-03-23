MN - Di Canio: "Per Leao il calcio è normalità: il vero divertimento per lui sono le sfilate a petto nudo"
Anche Paolo Di Canio, ex calciatore tra le altre anche del Milan e opinionista, ha parlato a margine del Legends Trophy, evento di Padel per ex giocatori di calcio che si tiene oggi a Milano. Un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate alla stampa, tra cui l'inviato di MilanNews.it.
Le sue parole dure nei confronti di Rafael Leao: "Mi dà l'idea che il calcio, siccome ha un talento, per lui sia un fatto di normalità, che arrivi al campo solo per giocare: però il vero divertimento sono la sala di registrazione e le sfilate a petto nudo come un mese fa di inverno. Un tempo se stavi un giorno intero di inverno a petto nudo... Se lo può permettere ha un fisico meraviglioso ma dico: si può accettare a livello professionistico? A parte i set di fotografia per promuovere i brand, fai bene: ma una sfilata intera girando a petto nudo. È cambiato l'approccio con i giovani ma non può essere cambiata la disciplina e la regola: quella va rispettata, le regole sono uguali. Se vuoi costruire l'Atletico Madrid: vai da Simeone, avete sentito cosa ha detto su Lookman? Se vuole giocare con noi deve correre di più, saper difendere per la squadra, sennò qui non giochi"
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