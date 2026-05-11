Milan a Genova senza tre squalificati. Da valutare Pulisic e Bartesaghi

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Nel prossimo weekend, il Milan, che per andare in Champions League dovrà fare sei punti nell ultime due giornate di campionato, sarà impegnato in casa del Genoa. Per questa gara, ci sarà il rientro di Fikayo Tomori che ha saltato il match contro l'Atalanta di ieri per squalifica, ma Max Allegri dovrà fare sicuramente a meno, oltre che dell'infortunato Luka Modric, anche di altri tre giocatori che verranno fermati dal Giudice Sportivo, vale a dire Rafael Leao, Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers. Tutti e tre diffidati e si sono fatti ammonire ieri contro i bergamaschi.

Da valutare poi anche le condizioni d Chrstian Pulisic e di Davide Bartesaghi: l'attaccante americano ha saltato la sfida contro l'Atalanta per un problema muscolare, mentre il giovane esterno sinistro italiano è uscito dal campo acciaccato. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.