Ordine: "Il Milan si è ritrovato al centro di una tempesta perfetta"

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Franco Ordine, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato così il Milan. Questo un estratto: "Nel giro di pochissimi giorni, il Milan si è ritrovato al centro di una tempesta perfetta. E quella imbarcazione, già di fragile fabbricazione, è finita sugli scogli a poche miglia dal porto accogliente della Champions League.

Bisogna mettere in fila tutti gli eventi precipitati in sequenza per capire la formazione della tempesta perfetta che ieri sera ha messo nei guai Allegri e i suoi. I primi inquietanti segnali sono arrivati dall’attacco rimasto senza munizioni dall’inizio di gennaio quando Pulisic e Leao han perso le misure della porta.

A quel tempo, intuito il pericolo, a dispetto delle richieste ripetute è arrivato solo un mantra («non ci sono soldi») e un rinforzo dalla Germania, Fullkrug, nella speranza che potesse dare una mano agli altri della compagnia rossonera (Gimenez era finito sotto i ferri per eliminare l’acciacco alla caviglia e prepararsi al mondiale del Messico).

Il suo contributo si è esaurito con un golletto al Lecce e nient’altro. Senza gol, e grazie alla spinta propulsiva di qualche difensore (Pavlovic ha lasciato il segno anche ieri sera, quinto gol) e di Rabiot, il Milan è rimasto comunque in zona scudetto fino alla sfida di Napoli dove sono cadute tutte le pie illusioni di poter competere addirittura con l’armata interista".