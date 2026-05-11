Moretto: "Ci sono tanti dubbi all’interno della società Milan. Tra le varie figure anche quella del DS Tare ha un futuro incerto"

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Grande caos nel Milan. Non solo sul campo, con la squadra che non riesce più a vincere, ma soprattutto a livello dirigenziale. A fine anno potrebbe esserci l'ennesimo ribaltone. Ne parla così Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Nei mesi scorsi dicevo di come Cardinale avrebbe tracciato una linea a fine anno, decidendo in base ai risultati sportivi come e se migliorare l’organigramma rossonero. In questo momento di grande difficoltà a livello sportivo un po’ tutte le aree sono sotto osservazione. C’è la parte societaria, la parte sportiva, la squadra. Questo cambio di ritmo in senso negativo da parte del Milan è un campanello d’allarme veramente grosso. Tra le varie figure sicuramente anche quella del DS Igli Tare è una figura dal futuro incerto, da valutare e sotto esame. Ci sono tanti dubbi all’interno della società Milan. Entrare in Champions è fondamentale dal punto di vista economico, di progettazione e anche da un punto di vista mediatico.

Un conto è andare a trattare con Goretzka dicendogli che farà la Champions e un conto è privare un calciatore di quel livello di questo tipo di competizione. Queste ultime partite saranno molto molto importanti. Riflessioni un po’ in tutte le aree. Io credo che in questo momento siano tutti estremamente coinvolti nel raggiungimento dell’obiettivo Champions. A livello pubblico alcune dichiarazioni sono anche fatte per stemperare gli animi, poi dopo internamente magari i discorsi sono diversi. Abbiamo parlato di Giuntoli all’Atalanta, sarà sicuramente il nuovo DS della Dea: questo implica che Tony D’Amico, dopo quattro anni a Bergamo in cui ha costruito il suo ciclo silenzioso e vincente, è un profilo che potrebbe essere buono per il Milan".