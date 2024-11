MN - Diddi: "Reijnders può arrivare ad avere una valutazione di 80 milioni di euro"

vedi letture

Il Milan ha fatto una partita gigantesca al "Bernabeu", vincendo e convincendo sul campo dei campioni d'Europa del Real. Un'importantissima iniezione di fiducia e importanti indicazioni a livello tattico. A tal proposito ne abbiamo parlato con il match analyst Luca Diddi. In esclusiva per MilanNews.it.

A proposito di Monza, Fonseca ha parlato di come il dominio sia partito col centrocampo a tre

"Quello lo dà la disponibilità immensa di un grande giocatore come Pulisic e la qualità di Reijnders. Giocatore, quest'ultimo, che può arrivare ad avere una valutazione di 80 milioni di euro. È stato criticato ma per me non si discute: è un tuttocampista, un giocatore così non ce l'ha nemmeno il Real Madrid".