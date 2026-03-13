MN - Differenze tra il '99 e oggi? Ambrosini: "Questo Milan ha il suo stile da inizio campionato"

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La redazione di MilanNews.it ha intervistato Massimo Ambrosini in esclusiva tramite il giornalista Alessandro Schiavone al Santiago Bernabeu di Madrid, prima di Real Madrid-Manchester City mercoledi sera. Alla leggenda rossonera, che tanti ricorderanno per i gol famosi a Samp nel 1999 e PSV nel 2005 oltre al ruolo da protagonista in quattro Scudetti e due Champions League, abbiamo chiesto un parere sulla lotta Scudetto attuale, il 3-2 sulle Merengues di 17 anni fa e altro. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Vedi analogie tra questo Milan e quello del 1998/99? I punti di contatto sono tantissimi: meno sette oggi come allora ma con tre partite in più, aspettative basse prima dell'inizio del torneo dopo un'annata precedente disastrosa, mix di giovani promettenti più veterani, un attaccante tedesco, un protagonista croato, un rumeno sulla panchina nerazzurra... E forse a livello psicologico il gol di Estupinan è paragonabile a quello che fece lei alla Samp nel '99. Finirà come 27 anni fa con Mister Zaccheroni che la spuntò sulla Grande Lazio?

"Quella del 1999 era una squadra, la nostra, che ha preso confidenza strada facendo. Noi abbiamo finito vincendo le ultime sette partite e abbiamo trovato una quadra strada facendo. Questa è una squadra che ha già il suo stile dall'inizio del campionato e sta facendo grandi cose".