MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Problema portieri per Pioli in Dinamo Zagabria-Milan; oltre all'infortunato Maignan, infatti, i rossoneri dovranno fare a meno anche di Antonio MIrante, out per sindrome influenzale e non presente sulla panchina rossonera, sostituito dal Primavera Nava.