MN - Disavventura per Castillejo: la ricostruzione della rapina a mano armata

Dopo la story shock su Instagram, la redazione di MilanNews.it ha ricostruito quanto accaduto a Samu Castillejo. L'attaccante rossonero è stato derubato mentre era in auto a Milano: due ragazzi si sono avvicinati all'auto del calciatore, puntandogli contro la pistola e sottraendogli un orologio di valore. Una brutta avventura ed un grosso spavento per Castillejo, che subito dopo si è messo in contatto con la polizia per raccontare la rapina a mano armata.

di Antonio Vitiello