MN - Djaló: "Leao uno dei talenti più grandi che ho incontrato, gli ho sempre detto che sarebbe diventato uno dei più forti"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tiago Djaló, difensore del Lille e con un passato in rossonero, ha parlato così di Rafael Leao ai microfoni di MilanNews.it: "Rafa è uno dei più grandi talenti che abbia incontrato. È un vero amico e vi dico una cosa: quello che sta facendo vedere adesso per me non è una sorpresa. Io gli avevo sempre detto che sarebbe diventato uno dei più forti e ora deve solo continuare a lavorare perché a questi livelli il talento non è tutto. Detto ciò sono davvero felice che stia giocando ad un grande livello".